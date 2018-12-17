إيطاليا: رفع درجات التأهب الأمني خلال أعياد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية رفع درجات اليقظة للأجهزة الأمنية في البلاد، في أعقاب هجوم ستراسبورغ في فرنسا الاسبوع الماضي، ومع إقتراب عطلة أعياد الميلاد.

وأعلنت السلطات في ختام اجتماع اللجنة الوطنية للأمن والنظام العام، الذي عقد بحضور وزير الداخلية، ماتيو سالفيني ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات، الارتقاء بمستوى خدمات المراقبة في محطات السكك الحديدية والمطارات، وكذلك رصد الأماكن الحساسة الأخرى مثل دور العبادة والمواقع السياحية الاثرية.

ونظراً للتدفق الكبير المرتقب للمركبات في عطلة الأعياد سيتم نشر أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسين من عناصر شرطة الطرق والمررو و أكثر من 1400 سيارة دورية