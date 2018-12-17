ماتّاريلا: لا أمن للشعوب دون احترام حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا ، اليوم الاثنين على أنه “لا يمكن ضمان الأمن للشعوب ما لم يتم احترام حقوق الإنسان”.

وقال ماتّاريلا، مخاطبا السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إيطاليا للتهنئة بأعياد الميلاد “إن العالم لكي يكون أكثر أمناً في حاجة إلى المساواة والحرية”.

وفي سياق متصل، رأى رئيس الجمهورية أن “النجاح غير العادي” للمسار الأوروبي “من ناحية، أولا وقبل كل شيء السلام والرفاهية والنمو الاجتماعي – هو تأكيد لحقيقة أن أوروبا هي، في المقام الأول، مجتمع قيم قائم على احترام كرامة الإنسان والديمقراطية”.

ونوه ماتاريلا بأن بعض الاخفاقات الموجودة في تجربة الاتحاد الأوروبي “لا تحجب، بأي شكل من الأشكال، النتائج المقدمة لشعوب أوروبا وللمجتمع الدولي بأسره”.

واعتبر رأس الدولة في إيطاليا أن “من شأن أي فراغ سياسي في الاتحاد الأوروبي يحدث شللاً في القارة العجوز ويحول دون لعبها دورًا مفيدًا في العلاقات الدولية، سواء كانت على المستوي السياسي أو الاقتصادي المالي أو التجاري، سيفجِّر اختلالًا خطيرًا مما يعرض للخطر أفق تقدم الكوكب بأسره”.