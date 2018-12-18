مراسلون بلا حدود: عنف غير مسبوق ضد الصحافيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت منظمة مراسلون بلا حدود ارتفاع حالات العنف ضد الصحافيين العام الحالي الذي شهد مقتل 80 منهم حول العالم.

وأشار أحدث تقرير أصدرته المنظمة اليوم بأن حالات قتل الصحافيين المحترفين قد ازدادت عام 2018 بمعدل 15% عن العام الذي سبقه.

ووصفت المنظمة، ومقرها باريس، العنف الذي مورس على الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي هذا العام بـ”غير المسبوق”.

ورأت المنظمة أن نصف هؤلاء قد تم استهدافهم عمداً وبشكل مخطط سابقاً، على غرار ما حدث للسعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونوهت مراسلون بلا حدود بحالات قتل إعلاميين في أوروبا، مشيرة إلى حالة السلوفاكي يان كيشياك، الذي قتل في 21 شباط/فبراير الماضي.

ولفت التقرير النظر إلى وجود حقد واضح تجاه العاملين في الحقل الإعلامي يتم تغذيته من قبل القادة السياسيين ورجال الدين وغيرهم، مـ”ما أدى إلى نتائج كارثية ميدانياً”، وفق التقرير.

ووجهت المنظمة أصابع الاتهام إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تتحمل جزءاً من المسؤولية في نشر الحقد ضد الإعلاميين، قائلة إن “هذا يضعف العمل الصحفي ومعه الديمقراطية”، كما جاء في التقرير.

أما البلد الأكثر خطورة بالنسبة للعمل الصحفي، فيبقى أفغانستان، تليها سورية حيث قتل 11 صحافياً هذا العام.

وتندرج دول مثل المكسيك والهند والولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة.

كما يتطرق التقرير إلى حالات الاعتقال التي تزايد هي الأخرى هذا العام بنسبة 7%، إذ لا يزال هناك 348 صحافياً معتقلاً في مختلف أنحاء العالم خاصة إيران، السعودية، مصر، تركيا والصين.

كما يوجد حوالي 60 صحفياً وعاملاً في الحقل الإعلامي، رهائن في أيدي جماعات مختلفة، ويشكل عددهم ارتفاعاً قدره 11% عن العام الماضي.