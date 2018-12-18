جهود اردنية لوقف التصعيد الاسرائيلي بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – عمان- بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مستحدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الايطالية للانباء إن الاردن يبذل جهودا مع الجانب الاسرائيلي لوقف التصعيد في الضفة الغربية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن عباس “أطلع العاهل الأردني على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، خاصة التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأرض الفلسطينية”. واضافت “تطرق الرئيس إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في التمدد الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي”.

وتابعت الرئاسة في بيان نشرته الوكالة الرسمية ان عباس “شدد على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء آخر المستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والقدس”. واشارت الى أن “الرئيس أشاد بمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته ومطالبه العادلة”.

من جانبه، أكد العاهل الأردني “ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية‪.

وشدد على رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الأحادية، المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين ‪ وطالب العاهل الاردني ، بحسب بيان رسمي، “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي، وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا لمزيد من العنف‪”.

وأكد الملك عبد الله الثاني على أن” الأردن يقف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة، ومواصلة مساعيه في العمل مع الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني‪ ”

وشدد العاهل الاردني على “أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة”، مؤكدا أن “الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات”.