رئيس شرطة إيطاليا: تهديد الإرهاب قائم لكن لدينا قدرة للرد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييللي إن التهديد الإرهابي لا يزال قائماً، لكن لدينا القدرة للرد عليه.

وفي تصريحات صحافية على هامش تقديم كتاب “العنف بنقرة ماوس” في مديرية مكافحة الجريمة بروما، الثلاثاء، أشار رئيس الشرطة الى أنه إزاء “التهديد الإرهابي، سواء أكان وشيكاً أمن بعيد، هناك القدرة لدى الأجهزة الأمنية على الرد بشكل ملائم”.

وفي إطار تأكيده لما قاله، استشهد غابرييللي ببعض الأرقام، فـ”منذ كانون الثاني/يناير 2015، قمنا بطرد 359 شخصًا يمثلون خطراً على أمن الدولة”، والذين “تم اعتقالهم من قبل قوات الشرطة”، التي “إلى جانب جميع قوى الأمن الأخرى، اعتقلت أكثر من 170 شخصاً في جرائم ترتبط بالإرهاب الدولي”.

وخلص المسؤول الأمني الى القول إن “إجراء تعزيز الإنشطة الأمنية كان مخططًا له”، الأمر الذي “يمكن استنتاجه من التوجيهات بهذا الشأن، التي نشرت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري”، وذلك “قبل وقوع هجوم ستراسبورغ”.