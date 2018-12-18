دبلوماسي إيطالي لا يستبعد إطلاق “الخطوط القطرية” إسماً على ملعب نادي روما الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم يستبعد السفير الايطالي لدى الدوحة، پاسكوالي سالتزانو، أن تصبح الخطوط الجوية القطرية الراعي الرسمي لملعب نادي روما الإيطالي لكرة القدم الذي سيتم تشييده على أطراف العاصمة الايطالية خلال السنوات القليلة المقبلة

ونوه الدبلوماسي الايطالي بأن “قطر تنظر باهتمام متزايد إلى الاستثمارات في إيطاليا ولا سيما في عالم كرة القدم، الذي يحتل مكانا خاصا”. وأردف في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء “أنا متأكد من أنّ كل ما سيتم اقتراحه أمامهم، سيقيمونه (القطريون) باهتمام كبير”.

يذكر أن الناقل الوطني القطري قد وقع إتفاقية رعاية مع نادي روما توضع بموجبها (القطرية) شعارها على قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2020-2021.