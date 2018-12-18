كونتي يلتزم خلال محادثات مع مسؤولين بالمفوضية الاوروبية بخفض عجز الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر في رئاسة الوزراء الايطالية إلى أن رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي تحادث عبر الهاتف في وقت سابق اليوم مع كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس ومفوض الشؤون المالية والنقدية بيير موسكوفيتشي، في نقاش هو جزء من الحوار المستمر بين روما وبروكسل حول قانون الموازنة لعام 2019.

ووفق تلك المصادر، فإن رئيس الوزراء أكد على موقف حكومته الرافض لأي تراجع عن البنود الخاصة بـ”دخل المواطنة” (أو الدخل الأساسي للعاطلين عن العمل، التي تعهدت به حركة خمس نجوم خلال الحملة الانتخابية) وبتعديل قانون رفع سن التقاعد (عبر مقترح يدعمه بقوة حزب الرابطة، يسمى حصة المائة عام للتقاعد وهي مجموع عدد سنوات العمل وعمر الموظف). كما شدد كونتي على الألتزام بتخفيض العجز المستهدف من 2.4% إلى 2.04% من الناتج المحلي الاجمالي.

وكان موسكوفيتشي قد أكد في تصريحات لإحدى الاذاعات الفرنسية على أنهم في الجهاز التنفيذي الأوروبي يعملون “ليل نهار لتجنب أية إجراءات عقابية على إيطاليا” تختص بخرق معايير الاستقرار المالي الأوروبية.