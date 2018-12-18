إتفاق بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية بشأن الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية بأنه تم التوصل مساء اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية بشأن موازنة العام 2019.

ولم تكشف تلك المصادر عن فحوى الاتفاق، مكتفية بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي سيعلن تفاصيله ظهر يوم غد الاربعاء أمام مجلس الشيوخ، الذي ستعرض أمامه الموازنة للتصويت خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة الايطالية قد إلتزمت خلال محادثاتها الماراثونية مع مسؤولي المفوضية الاوروبية بتخفيض العجز المستهدف من 2.4% إلى 2.04% من الناتج المحلي، وهي خطوة إعتبرتها بروكسل غير كافية لتجنيب روما إجراءات عقابية لخرقها معايير الاستقرار المالي الأوروبية