إيطاليا تعلن إستعدادها لمرافقة ليبيا إلى الإنتخابات ودعم مؤسساتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، إيمانويلا ديل ري عن إستعداد بلادها للقيام بدورها لمساعدة الشعب الليبي على الذهاب إلى الانتخابات العامة، المزمع إجرائها بحلول ربيع عام 2019 وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للقوات النظامية الليبية المستقبلية.

وقالت المسؤولة الايطالية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بمجلس النواب حول سياسة إيطاليا الخارجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إن “تجربة هذه السنوات من الاضطرابات في منطقتنا تبين أنه عندما تؤدي عوامل داخلية وخارجية إلى انهيار مؤسسات في بلد ما، يتعين في المقام الأول بناء إطار مفاوضات لجمع الجهات الفاعلة ومواقفها إلى طاولة الحوار”.

وأشارت إلى أن “إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا هي أولوية استراتيجية لإيطاليا”. وقالت إن حكومة بلادها “تعتزم تحقيق هذا الهدف بالتحرك على مسارين مزدوجين: دعم وساطة الأمم المتحدة وترسيخ المؤسسات الليبية”، منوهة بأن مؤتمر باليرمو الاخير، الذي إلتئم في الشهر الماضي، كان من أجل تحقيق هذا الغرض.