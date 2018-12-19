البرلمان الايطالي يقر مقترحا يلزم الحكومة بتأجيل إنضمامها للميثاق العالمي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقر مجلس النواب الايطالي اليوم الاربعاء مقترحاً من طرفي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) يلزم الحكومة “بتأجيل اتخاذ قرار بشأن انضمام إيطاليا إلى الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، إلى حين إجراء تقييم واسع لنطاق عمله”.

وصوت لصالح المقترح 277 نائباً ورفضه 224 صوتًا، بينما إمتنع ثلاثة نواب عن التصويت، بينما رفض المجلس مقترحين آخرين، يطالب الاول المقدم من الحزب الديمقراطي (المعارض) بالانضمام إلى الميثاق الأممي ويرفض الثاني، المقدم من أحزاب يمينية، التوقيع على الميثاق.

يذكر أن حركة خمس نجوم قد أعربت عن دعمها للميثاق العالمي للهجرة، بينما أعلن شريكها في الحكم زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني عن رفضه التام للوثيقة الأممية بحجة أنها لا تفرق بين المهاجرين الاقتصاديين وبين اللاجئين الفارين من مناطق الحروب.