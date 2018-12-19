بلجيكا: استقالة الحكومة تثير قلق الشركات وأرباب العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثارت استقالة الحكومة الفيدرالية في بلجيكا لغطاً شديداً وردود فعل متباينة لدى مختلف الأحزاب السياسية وقلق شديد في أوساط الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها.

وتعليقاً على الأزمة الحالية، يرى بيير فريديرك نيست، رئيس اتحاد الطبقة الوسطى، أن عدم الاستقرار الحكومي يثير قلق أصحاب الأعمال ومدراء الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.

ووصف نيست، في مقابلة إذاعية له اليوم، الوضع بـ”الإشكالي”، إذ أن استقالة الحكومة تلقي بظلال ثقيلة على مستقبل البلاد، وبالتالي مستقبل الأعمال، على المدى القريب والمتوسط.

هذا وتعطل استقالة الحكومة تقدم العديد من الملفات المتعلقة بعالم الأعمال مثل قانون الشركات الجديد، ولائحة المهن الصعبة وسن التقاعد، كما أنها ستجمد الحوار الجاري ضمن ما يُسمى بمجموعة العشرة وتضم ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل والحكومة.

وحول ما يمكن فعله في الظروف الحالية، قال رئيس اتحاد الطبقة الوسطى: “علينا أن نبحث عن حلول مبتكرة وأن نعلي المصلحة العامة”.

وتقر جميع الأطراف بأن الخروج من الأزمة الحالية في البلاد سيكون أمراً شديد التعقيد، إذ أن استقالة الحكومة جاءت قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة 26 أيار/ مايو المقبل، ما يبعد أي أفق لإجراءات انتخابات مبكرة.