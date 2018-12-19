نتنياهو: حزب الله اغلق مواقع لتصنيع الصواريخ قرب بيروت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ا لقدس- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن حزب الله اللبناني اغلق مواقع لتصنيع الصواريخ الدقيقة قرب بيروت، بعد ان كشف عنها في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي.

وقال، في إطار مؤتمر إسرائيل للأعمال الذي أقيم بالقدس اليوم “القوة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية الإسرائيلية تمنحنا ازدهارا دبلوماسيا غير مسبوق. القوي يبقى على قيد الحياة وتصنع معه التحالفات واتفاقيات السلام والقوي يديم السلام ونحن نهتم بأن إسرائيل ستكون قوية للغاية”.

واضاف “إننا ملتزمون ليس بمكافحة الاتفاق النووي التي أبرم مع إيران فحسب بل نقوم أيضا بعمليات وبخطوات على الصعيد الدبلوماسي أيضا. سعدت حين رأيت أن الإدارة الأمريكية الحالية تبنت العقوبات ضد إيران وقد تحدثت عن هذا الموضوع أول أمس مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وأمس مع وزير خارجيته مايك بومبيو”.

وتابع نتنياهو “نحن نضرب إيران بسورية والولايات المتحدة تضرب إيران اقتصاديا. نعمل على تحجيم هذا الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن جميع المشاكل الأمنية تقريبا التي تواجهها دولة إسرائيل”.

واشار الى انه “نحارب أذرع إيران وذراعه الذي يسمى حزب الله. نكتشف أنفاقه وبشكل ممنهج نجرده من جميع الأنفاق مثلما فعلنا لحماس في الجنوب من خلال وسائل مختلفة. نحن نجرد حزب الله من صواريخه الدقيقة بوسائل مختلفة حيث خطط حزب الله لامتلاك آلاف الصواريخ الدقيقة بينما على الأرض وعلى أحسن تقدير لديه العشرات منها فقط”.

وقال نتنياهو “كشفنا في أوروبا النقاب على عدة عمليات إرهابية كانت إيران على وشط تنفيذها وأحبطنا 40 عملية إرهابية كبيرة في جميع القارات. العالم أجمع بحاجة إلى ذلك ولذلك العالم أجمع يأتي إلينا”.

وعلى صعيد اخر، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي “لست مستعدا لاشتراط السلام مع العرب بموافقة فلسطينية. نحن نريد السلام ونبحث عن السلام معهم ولكننا لا ننتظر والأخبار السارة تفيد بأن العرب لا ينتظرون أيضا. هذه هي عملية من التطبيع وهي تتوسع باستمرار. ستكون هناك دول أخرى في العالم الإسلامي وفي العالم العربي”.

واضاف نتنياهو “بعد مرور سنوات قمنا خلالها بتطوير الدولة بدون اشتراط ذلك بتحقيق السلام مع الفلسطينيين, لا أريد دولة مزدوجة القومية. نريد أن نحل هذه الأزمة. وما نقوم به الآن هو الحصول على قوة عملاقة في المجال الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي. والمقوم الأهم الذي يغلف كل هذا هو رعاية قوتنا الأخلاقية والروحية ومغزى ذلك هو وجود دولة قومية يهودية وديمقراطية تحترم الحقوق الفردية لجميع مواطنيها وتحترم الحقوق القومية الأساسية مثل الحق المتاح لكل يهودي بالوصول إلى هنا وبالحصول على الجنسية الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي”.