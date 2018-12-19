رئيس النواب الإيطالي: علينا البقاء على الطاولة الأممية حول الميثاق العالمي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو الى ضرورة البقاء على الطاولة الأممية بشان الميثاق العالمي للهجرة.

وخلال لقائه الصحافيين البرلمانيين لتبادل تهاني عيد الميلاد، الأربعاء، تحدث فيكو عن الميثاق العالمي للهجرة قائلا إن “الأمم المتحدة منتدى للحوار، ويجب أن نبقى جالسين حول طاولتها، من أجل التوصل الى تقارب عالمي، وهو موقف إيطاليا”.

وقال المسؤول الإيطالي “أود بادئ ذي بدء أن أعطي اسماً إيطالياً للميثاق وهو: الإتفاق العالمي حول حركات الهجرة، مما يعني أن الهجرة مشكلة عالمية تماماً”، لذا “يجب علينا أن نجلس حول الطاولة مع جميع الدول الأخرى في العالم للمواجهة مشكلة الهجرة”.

وتابع “عند الجلوس حول طاولة في سياق مهم كمنظمة الأمم المتحدة، وحيث تقيم إيطاليا علاقات أساسية مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون في الغالب”، فـ”من الواضح أن علينا البقاء على هذه الطاولة والتعاون، وهي المحفل الذي ينبغي أن يتيح لنا توقيع اتفاقية عالمية، تدعم ظاهرة الهجرة ثقافياً أيضاً من خلال تقارب عالمي”، وهذا هو “موقف إيطاليا”.

وخلص رئيس مجلس النواب قائلاً “أعتقد أن إيطاليا يجب أن تكون جزءاً من آلية دولية تمثل واسطة للحوار دائماً”، مكررا أن “الأمم المتحدة منتدى للحوار، ويجب أن نكون هناك دائماً”، كما “أقول إن علينا أيضاً أن نبتعد عن السياسة كتلك التي يتبناها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”.