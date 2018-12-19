مفوض أوروبي: الاتفاق مع إيطاليا ليس مثالياً ولكنه يجنبها العقوبات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيطاليا بشأن موازنتها لعام 2019 سيسمح بتجنب إطلاق إجراءات عقابية أوروبية ضد روما.

وقد ناقشت المفوضية خلال اجتماعها اليوم الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بين بروكسل وروما، وقال مفوض الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي “سنبقى حذرين وسنراقب كيف ستطبق روما الاتفاق”.

وتضمن الاتفاق، الذي وصفه المفوض الأوروبي بـ”غير المثالي”، الحفاظ على نسبة عجز موازنة إيطاليا لعام 2019 عند 2,04%، وكذلك مراجعة توقعات معدل النمو الاقتصادي في إيطاليا للعام القادم من 1,5% كما أرادت روما في البداية، وخفضه إلى 1% حالياً، وهو ما تراه بروكسل أكثر واقعية.

ويتعلق الخلاف بين روما وبروكسل، كما تراه الأخيرة، بمفاهيم وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع ضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام.

ويذكر أن إيطاليا هي ثاني دولة أوروبية، بعد اليونان، من حيث حجم الدين العام (الذي تجاوز سقف الـ130% إلى الناتج المحلي الإجمالي) وتطالبها بروكسل بالعمل للتوجه نحو خفضه.

وترى المفوضية أن التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا يثبت أن المؤسسات الأوروبية ليست عدواً للشعوب الأوروبية، وأن ميثاق الاستقرار والنمو لا زال قائماً وفعالاً.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن القواعد المالية في أوروبا قادرة على التأقلم مع “الخيارات الديمقراطية” للشعوب، في إشارة إلى قدرة بروكسل على التعاطي مع حكومة تنتمي إلى اليمين الشعبوي كتلك القائمة حالياً في إيطاليا.

وأقر المفوض الأوروبي بأن للاتفاق الذي تم أمس بين بروكسل وروما شقاً سياسياً، فـ”هذا الاتفاق يفوت الفرصة على من أراد أن يرى أزمة داخل منطقة اليورو وداخل الاتحاد”، على حد قوله.