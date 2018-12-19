نتنياهو يدعو مجلس الأمن لتصنيف حزب الله بكل اجنحته “إرهابيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مجلس الأمن الدولي الى تصنيف منظمة حزب الله اللبنانية بجميع أجنحتها كـ”تنظيم إرهابي”

وقال في مؤتمر صحفي اليوم “حزب الله يرتكب جريمتي حرب بآن واحد: إنه يستهدف المواطنين الإسرائيليين وفي نفس الوقت عناصره يحتبؤون وراء ظهور المواطنين اللبنانيين”.

وأضاف “حزب الله يستخدم كل بيت ثالث بجنوب لبنان لأغراض هجومية والأمم المتحدة تعلم ذلك.على المجتمع الدولي أن يحمل حزب الله وإيران ولبنان المسؤولية وأدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تصنف حزب الله على جميع أجنحته كتنظيم إرهابي وأن تفرض عليه عقوبات وأن تدعم حقنا بالدفاع عن انفسنا”.

وتابع نتنياهو “آمل ان مجلس الأمن سيقف إلى جانب الحقيقة والسلام والأمن. آمل أنه سيتخذ خطوات صائبة وأخلاقية وإسرائيل ستقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن مواطنيها وعن حدودها”.

وسبقت تصريحات نتنياهو اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الاربعاء لبحث انفاق حزب الله اسفل الحدود الاسرائيلية-اللبنانية.

واشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الى انه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا يوم السبت، إدانة حزب الله في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم وعدم إتخاذ موقف المحايد او دعم التنظيم اللبناني.

وذكر نتنياهو إن الجيش اللبناني لم يكن يعلم عن الانفاق ولكن يتعين عليه اليوم أن يقوم بتدمير الانفاق من الجانب اللبناني.

كما دعا نتنياهو قوات (اليونفيل) الى القيام بدورها في المنطقة الحدودية وفي جنوبي لبنان.