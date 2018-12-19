أوروبا تسرع وتيرة التحضير لبريكست بدون اتفاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت المفوضية الأوروبية اليوم بتفعيل مخطط الطوارئ المتعلق بالتعامل مع نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بدون أي اتفاق، وهو الاحتمال الذي بات أكثر واقعية حالياً.

وينطلق العمل الأوروبي بعد تضاؤل الآمال بإمكانية أن يصادق البرلمان البريطاني على الاتفاق المبرم في 25 الشهر الماضي بين بروكسل ولندن لتنظيم الانسحاب.

ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن عمله بات الآن ضرورياً من أجل تخفيف آثار الصدمة التي قد يحدثها بريكست على الدول والشركات والهيئات في الدول الـ 27 المتبقية في التكتل الموحد.

و في إطار هذا المخطط، هناك 14 إجراءاً قانونياً يتعين على الدول الـ27 اتخاذها في قطاعات الخدمات المالية والنقل الجوي والجمارك والبيئة للحد من الاضطرابات الممكن حدوثها في حال انسحاب بريطانيا بدون اتفاق.

وتوصي المفوضية الدول الأعضاء بتبني سياسة مرنة تجاه المواطنين البريطانيين المقيمين على أراضيها، بعد بريكست، شريطة أن تتعامل بريطانيا بالمثل مع الرعايا الأوروبيين.

ويتعلق الأمر هنا بحقوق المواطنين على ضفتي المانش بالتنقل والحصول على الرعاية الاجتماعية ولم الشمل والعمل والدراسة.

أما في مجال الخدمات المالية، فتوصي المفوضية بأن تكون إجراءات التكافؤ محدودة زمنياً لتفادي أي اضطرابات في حركة المنتجات المالية بين المصارف والمؤسسات.

كما تحدثت المفوضية الأوروبية عن إجراءات تفيد في عدم زعزعة حركة النقل الجوي بين دول الاتحاد وبريطانيا، حيث “لا تسمح هذه الإجراءات للطيران البريطاني بالاستفادة من نفس مزايا السماء الموحدة الممنوحة للدول الأعضاء في الاتحاد”، كما جاء في بيانها.

وتريد أوروبا المحافظة عل شروط منافسة عادلة حتى في حال خروج بريطانيا من التكتل الموحد بدون اتفاق.

ومن المقرر أن تتابع المفوضية خلال الأسابيع القادمة نشر مزيد من التوصيات، التي لن تُطبق إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد الرسمي لبريكست أي 29 أذار/مارس 2019.