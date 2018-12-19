هنية الى القاهرة في مستهل جولة تشمل قطر وتركيا وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- غادر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل جولة خارجية هي الأولى منذ فترة طويلة.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه إضافة الى مصر فإن هنية سيزور قطر وتركيا وروسيا وربما دول اخرى.

ويلتقي هنية كبار المسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث التطورات في قطاع غزة وجهود المصالحة الفلسطينية، قبل ان يتوجه الى العاصمة الروسية موسكو استجابة لدعوة رسمية.

وكانت إسرائيل حاولت التأثير على موسكو لمنع زيارة هنية الا ان وزارة الخارجية الروسية رفضت الطلب الاسرائيلي.