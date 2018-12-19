دبلوماسي بلجيكي: استقالة الحكومة لن تؤخر التوقيع على الميثاق الدولي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المبعوث البلجيكي لدى الأمم المتحدة جان لوك بودسن، أن استقالة الحكومة الفيدرالية لن يعرقل عملية توقيع البلاد على الميثاق الدولي للهجرة، كما هو مقرر اليوم في نيويورك.

وأشار الدبلوماسي البلجيكي إلى أن استقالة الحكومة لن تغير شيئاً، وقال “تلقينا التعليمات بالتصويت لصالح الميثاق منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي من قبل وزير الخارجية”، حسب كلامه.

وكانت الحكومة البلجيكية قد وافقت بكل أطرافها في ذلك الحين على التوقيع على الميثاق الدولي للهجرة، ولكن حزب الائتلاف الفلاماني الجديد، أحد اهم أطراف الائتلاف الحكومي، قد غير رأيه بعد ذلك، ما أدى إلى اندلاع الأزمة واستقالة الحكومة ليل أمس.

ونوه الدبلوماسي البلجيكي بأن بلاده سترفق توقيعها على الميثاق بإعلان تفسيري مثل هولندا والدانمرك، يتم التركيز فيه على أن نص الميثاق ليس ملزماً من الناحية القانونية.

وتريد بلجيكا التأكيد على ضرورة التفريق بين الهجرة القانونية وغير القانونية، والتشديد أيضاً على حق كل دولة بانتهاج سياسة هجرة تتناسب وخصوصيتها.