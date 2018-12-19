حماس تنفي مغادرة هنية وتؤكد مغادرة وفد من الحركة قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- نفى مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اسماعيل هنية، مساء اليوم، أن يكون الأخير قد غادر قطاع غزة في جولة خارجية.

وقال مكتبه في تصريح مقتضب وصل وكالة (آكي) الإيطالية للانباء “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيس المكتب السياسي هنية لقطاع غزة”.

وكان مسؤولون في حركة (حماس) اعلنوا في الأيام القليلة الماضية عن جولة خارجية مرتقبة لهنية تشمل مصر وروسيا وتركيا وقطر.

وفي هذا السياق فقد اعلنت مواقع محسوبة على الحركة اليوم الأربعاء، ومن بينها (فلسطين الآن) الصادر في قطاع غزة إن هنية غادر غزة بالفعل.

ومن جانبه قال مركز الاعلام الفلسطيني، المحسوب على (حماس)، إن وفدا قياديا رفيع المستوى من الحركة غادر قطاع غزة اليوم متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل عن مصدر قيادي في الحركة ان “الوفد يضم عدد من أعضاء الكطتب السياسي في قطاع غزة” دون ذكر اسماء.

ولفت الموقع الى ان “وزارة الخارجية الروسية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو“.

وأضاف”حمل الدعوة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر رشيد خلال لقائه رئيس المكتب السياسي في مكتبه بغزة، قبل أيام“.

وكانت اسرائيل دعت روسيا الى الغاء الزيارة ولكن وزارة الخارجية الروسية رفضت الاستجابة لهذا الطلب.