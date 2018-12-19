وزير الداخلية الإيطالي: بلديات كثيرة متحمسة لتطبيق المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن “كثير من رؤساء البلديات متحمسون إزاء المرسوم الأمني وقد بدأوا بتطبيقه بالفعل”.

وأضاف سالفيني في تصريح إذاعي الأربعاء، أن “250 عنصراً جديداً من رجال إنفاذ القانون سيصلون إلى مدينة فلورنسا (وسط) أيضا، في بداية عام 2019”. وأردف “أنا في وزارة الداخلية منذ ستة أشهر فقط، وقد أعددنا خطة أمنية استثنائية لتجنيد 8 آلاف شخص بين عناصر أمن ورجال شرطة وقوات الإطفاء”.

وخلص وزير الداخلية الى القول إن “مناطق كثيرة شهدت وصول العناصر الجدد بالفعل، والمناطق الأخرى تنتظر ذلك بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير”، المقبلين.

وكان النائب غابرييلي توكافوندي قد علق على تصريحات سالفيني بشأن نشر عناصر إنفاذ قانون جدد في توسكانا وعاصمتها فلورنسا، قائلا إن “سالفيني ماهر جدا في الترويج الذاتي”، لكن “ربما يجب عليه أن يراجع معلوماته في الرياضيات”، فقد “لوح بوصول 128 من عناصر الدرك و207 من رجال الشرطة بما مجموعه 335 شخصاً يرتدون الزي العسكري الى توسكانا”، بينما “تحتاج فلورنسا وحدها الى حوالي 250 عنصر أمن، فقط لسد الثغرات بين عناصر الدرك والشرطة المالية”، مبينا أن “هذه الأرقام لن تضمن حتى سد فراغات الرجال الذين سوف يتقاعدون”.