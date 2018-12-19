برنامج الأغذية العالمي يعلن تقليص مساعداته الغذائية في فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته في فلسطين إثر مواجهته نقصاً حاداً في مما سيؤثر سلباً على حوالي 193 ألف شخص من الفئات الأشد احتياجاً في قطاع غزة والضفة الغربية اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2019.

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “نظراً لأن البرنامج يرتب أولوياته وفقاً للموارد المتاحة، فهناك نحو 27 ألف شخص في الضفة الغربية لن يحصلوا على أية مساعدات بينما سيحصل المستفيدون الباقون على 80 بالمائة فقط من مستحقاتهم الشهرية”.

وأضاف أنه “يساور البرنامج القلق إزاء ما قد ينتج عن تقليص المساعدات من آثار مدمرة على الأمن الغذائي، وسبل كسب الرزق، والرفاه الاجتماعي للناس الذين يخدمهم البرنامج في فلسطين”.

واشار البرنامج الى انه “يحتاج إلى حوالي 57 مليون دولار أمريكي للحفاظ على مستوى الدعم الحالي لنحو 360 ألف شخص خلال عام 2019. وفي ظل غياب تقديم مساهمات إضافية، سيضطر البرنامج إلى إجراء مزيد من التخفيضات في المساعدات”.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في فلسطين ستيفن كيرني “مساعدات البرنامج هي بمثابة شريان الحياة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين استنفدوا كل مواردهم الضئيلة في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التعايش مع الصعوبات المتزايدة التي لا يمكنهم مواجهتها”.

وأضاف “مع استمرار اتساع الفجوة بين تزايد الاحتياجات الغذائية والموارد المتاحة، فليس أمام البرنامج بديل سوى اتخاذ هذه القرارات الصعبة”.

وحذر البرنامج من “إن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع، مما يؤثر على ثلث الشعب الفلسطيني. والوضع أسوأ في قطاع غزة، حيث يعاني ما يقرب من 70 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وذلك وفقاً للنتائج الأولية لدراسة استقصائية وطنية حديثة بشأن الأمن الغذائي”.

وتستهدف مساعدات برنامج الأغذية العالمي الفئات الأشد احتياجاً والأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي الذين يصنفون على أنهم في حالة من الفقر المدقع؛ حيث تكافح الغالبية العظمى منهم للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم، كما أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والملبس، والمسكن.

وقال البرنامج “إن سحب وتقليص استحقاقاتهم الغذائية قد يجعلهم يلجئون إلى التخلي عن المزيد من الوجبات، وتحمل أعباء ديون إضافية، وتسريب أولادهم من المدارس. هذه التدابير تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية السائدة وعدم الاستقرار في قطاع غزة”.

وأضاف كيرني”نحن ندعو الجهات المانحة الدولية إلى تعزيز دعمها ومساعدتنا على تفادي المزيد من الصعوبات”.

ويهدد تقليص المساعدات بأن يتجاوز مجرد التأثير المباشر على حياة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية العاجلة. فمن خلال القسائم الغذائية الشهرية، يضخ البرنامج ثلاثة ملايين دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي كدخل إضافي للبلاد وذلك عن طريق شبكة تضم 185 متجراً في قطاع غزة والضفة الغربية. ووجد أن تلك القسائم تساهم في توفير فرص للعمل وتعزز الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية مما يعود بالنفع على المشروعات الصغيرة، ومنتجي الألبان المحليين، والمزارع الصغيرة.