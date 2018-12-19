بطريرك الكلدان: رسالة الميلاد، ميلاد انسانية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعرب بطريرك بابل على الكلدان مار روفائيل لويس ساكو عن الأمل بأن يكون عيد الميلاد المقبل ميلاد انسانية جديدة.

وأضاف البطريرك ساكو في رسالة التهنئة التي نشرها الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية، (مار أدّي) “أتمنى، أيها الإخوة الأخوات، ان يكون الميلاد فرصة لكي تعمّقوا إيمانكم وتثبتوا في خدمة المحبة والسلام، كما دعا البابا فرنسيس في عظته اثناء احتفاله بالقداس في كنيسة بيت القديسة مرتا 2018/12/06، قائلا إن علينا أن نستعدَّ لعيد الميلاد ساعين لبناء السلام في نفوسنا والعائلة والعالم، لأن في السلام يتحقق التقدم والازدهار”.

وأشار البطريرك الكلداني الى أن “تمنياتنا للعراق وصلاتنا من أجل أن يُنعم بالأمن والأمان وأن تشعّ المحبة والسلام بين مختلف مكوناته الاجتماعية والدينية”. واختتم بالقول “عيد ميلاد مبارك للجميع والسلام للعراق والعالم وكل عام وانتم بخير”.