وزيرة الدفاع الإيطالية: بعثاتنا الخارجية ستستمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن “الجيش الإيطالي سيواصل باحتراف أمثل، بولع، وبذلك الحس المثالي بالمسؤولية التي تميز رجالنا، تلك البعثات التي تراها الحكومة الحالية، بمساعدة الدفاع، حيوية بالنسبة للمصلحة الوطنية”.

وفي مداخلتها بمقر مجلس النواب بشأن المرسوم الخاص بالمهمات العسكرية، الذي استهلتها بالتذكير بالصحافي أنطونيو ميغاليتسي الذي لقي حتفه في هجوم ستراسبورغ، أضاف الوزيرة ترينتا أن “موته يزرع فينا الألم لخسارته، والأمل بأن تتحقق القيم التي كان يتمسك بها، بشكل متكامل في المستقبل”.

وأوضحت الوزيرة أن بشأن المهمات الخارجية، “ينطلق عمل الحكومة ووزارتي، من مبدأ الحفاظ على دورنا القيادي الخاص الذي تمتلكه إيطاليا ويعترف الجميع به لنا”، لذلك “سنستمر في جهودنا لتقديم الإجابات، ومواجهة مختلف التهديدات التي تهم بشكل مباشر وغير مباشر مصالح بلادنا”.

وذكّرت ترينتا بأنه “كان هناك بالفعل وقت سمعنا فيه عن تخفيضات، إعادة تويع لمصالحنا ومَحاور مختلفة لحضورنا العسكري”، وأردفت “بالنسبة لي، اليوم هو الوقت المناسب لوضع إعلانات النوايا جانبا والبدء بتحقيق ما ترك غالبًا على صفحات الوثائق فقط”.

وتوجهت الوزيرة بالحديث إلى زملائها قائلة “ستؤكدون في تصويتكم بعد قليل إن كنتم ترون مناسباً، بداية طريقة مختلفة للدعم والدفاع عن مصالحنا الجيوستراتيجية في العالم”. أما من ناحية الأرقام، فـ”لا يمكنها إلا أن تكون موازية للشعور بالمسؤولية تجاه التحالفات والالتزامات التي لم أقطعها أنا أو هذه الحكومة”، بل “التي لا يمكن تغييرها دون وضع ما تم إنجازه على المحك”.