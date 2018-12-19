الداخلية الإيطالية: الحكومة تتعهد بإعادة مواطنتنا المختطفة في كينيا الى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من وزارة الداخلية الإيطالية إن الحكومة تلتزم بإعادة سيلفيا رومانو إلى الوطن بشكل آمن وبسلام.

وكانت عصابة مسلحة قد قامت الشهر الماضي بخطف عاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو (23 عاماً)، من قرية جنوب شرقي كينيا، بعد أن قامت بإطلاق النار على عدد من السكان، مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص.

ووفقا لمصادر الداخلية، فإن الوزير ماتيو سالفيني حريص جداً على عدم التعبير عن أية مواقف بشأن هذه المسألة، نظرا لحساسيتها وضرورة العمل في أقصى درجات التحفظ”.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد قال في الـ28 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “نحن على اتصال دائم مع السلطات في كينيا لإجراء عمليات البحث التي نقوم بها، ونحن متحمسون للقيام بكل ما يلزم لجعل مواطنتنا تعود الى الوطن”.