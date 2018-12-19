قوات كردية تعتبر قرار سحب القوات الأمريكية من سورية خيانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية، والحليف الأساس للولايات المتحدة، الأربعاء، إن قرار الانسحاب الأمريكي المفاجئ من شرقي سورية “طعنة في الظهر، وخيانة لدماء آلاف المقاتلين”.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جهات قيادية في القوات المذكورة اعتبرت انسحاب القوات الأمريكية خنجراً في ظهر “قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب الكردي”، التي تُسيطر على جزء من الشمال السوري، وتعتبرها تركيا مصدراً للخطر في منطقة شرق الفرات.

وقال البيت الأبيض اليوم إن الولايات المتحدة بدأت إعادة قوات من سورية مع انتقالها إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض “تلك الانتصارات على الدولة الإسلامية في سورية لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة”.

وغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على (تويتر)، وأعلن “هزيمة تنظيم داعش في سورية”، وأشار إلى أن ذلك كان السبب الوحيد لوجود قوات بلاده هناك.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده تخطط لانسحاب “كامل وسريع” من سورية، ونقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول أمريكي لم تُسمّه أنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأمريكية من سورية بين 60 و100 يوماً، ومن المتوقع أن يتم سحب نحو 2200 جندي أمريكي في سورية من مواقعهم.

وذكر مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة بدأت إجلاء جميع موظفي وزارة خارجيتها الموجودين في سورية، وأن هذه الخطوة ستكتمل خلال 24 ساعة.

وانتقد بعض المسؤولين الأمريكيين قرار الرئيس الأمريكي، واعتبروه “انتصاراً كبيراً لتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وبشار الأسد وروسيا”، وأعرب بعضهم عن خشيته أن “يزيد من صعوبة الاستعانة بشركاء في المستقبل للتصدي للإسلام الراديكالي”، في إشارة إلى تخلي الولايات المتحدة عن الميليشيات الكردية المقاتلة إلى جانبها في شمال وشمال شرق سورية.

وتزامن الإعلان الأمريكي مع اتصال هاتفي الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب إعلان عملية تركية مرتقبة ضد تنظيم (ي ب ك / بي كا كا) في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات، واللذان تصنفهما كأطراف إرهابية.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية أمس على بيع منظومة (باتريوت) إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، ويبدو، بعد هذا القرار، أنها محت تركيا ضوءاً أخضر لشن هجمات على شرق الفرات لإنهاء وجود الميليشيات الكردية في تلك المنطقة، خاصة وأن تركيا اشترطت أن تبتعد هذه الميليشيات الكردية 30 كم عن شرق الفرات لوقف نيّتها شن هجوم، لكن الأكراد، وفق مصادر كردية، لم يوافقوا إلا على 5 كم، لأن 30 كم يعني خسارتهم لكل المدن الرئيسية التي يسيطرون عليها.