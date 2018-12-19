رئيس الوزراء الإيطالي: لن يكون ميثاق الهجرة ما يضع إيطاليا بين الدول الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الميثاق العالمي للهجرة لن يكون المقياس الذي توضع إيطاليا بموجبه بين الدول الكبرى.

خلال الاحتفال بتبادل التهاني من قبل ممثلي المؤسسات الرفيعة في البلاد مع رئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلّا، في قصر الرئاسة الإيطالية (كويرينالي) الأربعاء، وردا على من يسأل عن تأييد إيطاليا لميثاق الأمم المتحدة بشأن المهاجرين، أجاب كونتي أن “الشيء المهم هو التعامل مع القضايا بالشكل الملائم”، لكن “إذا سألتموني إذا كان الميثاق العالمي للهجرة هو ما يحدد وجود إيطاليا بين الدول الكبرى على الأرض، فأنا أجيب: كلا! إن هذه ليست الأداة المناسبة للقول إن كانت إيطاليا ضمن مجموعة الدول العظمى”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول “نحن في إطار قراءة الوثيقة، التي تمتلك نصاً كبيراً ومتشعباً”.