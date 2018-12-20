نتنياهو: سنواصل العمل بشكل صارم ضد المحاولات الإيرانية للتموضع في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الاسرائيلي سيواصل صد المحاولات الإيرانية للتموضع في سورية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، “نواصل جهودنا الرامية إلى تحييد الأنفاق الإرهابية وفي هذه الساعة نستخدم وسائل خاصة بغية تحييدها”. وأضاف “سنواصل العمل بشكل صارم جدا ضد المحاولات الإيرانية للتموضع في سورية، وفي هاتين الساحتين لن نخفف من وتيرة جهودنا بل سنعززها وأعلم أننا نقوم بذلك بدعم كامل من قبل الولايات المتحدة”.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس قراره سحب القوات الامريكية من سورية.

وقال نتنياهو امس معلقا على إعلان البيت الأبيض الانسحاب من سورية “تحدثت أول أمس مع الرئيس ترامب كما تحدثت أمس مع وزير الخارجية بومبيو. الإدارة الأمريكية قالت لي إن الرئيس يعتزم إخراج القوات الأمريكية من سوريا وأوضحوا لي أنه توجد سبل أخرى للتعبير ميدانيا عن تأثيرهم”.

وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي، أن “هذا هو بطبيعة الحال قرار أمريكي. سندرس الجدول الزمني لهذا القرار وأسلوب تطبيقه وبطبيعة الحال سندرس أيضا التداعيات بالنسبة لنا. في أي حال من الأحوال سنعمل على صون أمن إسرائيل وسندافع عن أنفسنا في هذا الساحة”.