مساعدات أوروبية لدعم عمل الأونروا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي اليوم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو إضافية لدعم عمل وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إضافة إلى 73,3 مليون يورو أخرى لتحسين ظروف معيشة السكان في القدس الشرقية.

وستساهم هذه الأموال أيضاً في دعم مشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وترفع المبالغ الجديدة المقررة اليوم معدل المساعدات الأوروبية المقدمة للأونروا لعام 2018 إلى 153 مليون يورو,

أما دعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين واقتصادهم فسيصل، بفضل المبالغ الإضافية، إلى 350 مليون يورو هذا العام.

وتعليقاً على هذا القرار، أوضح المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار، أن المساعدات المقدمة للأونروا ستساعدها على الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وقال “نعتبر أن عمل المنظمة هو عامل استقرار في المنطقة”. وأضاف يوهانس هان، أن بروكسل ستستمر في العمل مع الأونروا لإنجاز الإصلاحات الداخلية ومعالجة عجزها المالي المتكرر.

وشدد هان على تصميم الاتحاد المضي قدماً في تنفيذ المشروع الحيوي المتمثل بإقامة محطة تحلية مياه مركزية في قطاع غزة وتحسين حياة الناس في القدس الشرقية، فـ”عملنا يتماشى مع رؤيتنا الداعمة لحل يقوم على أساس الدولتين”، على حد قوله.

وأعاد التأكيد على أن الاتحاد يرى في مدينة القدس عاصمة المستقبل لكل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين القادمة.