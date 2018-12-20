المفوضية الأوروبية: حزمة أموال جديدة للدول المتأثرة بضغط المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحرير حزمة مالية جديدة بقيمة 305 مليون يورو لصالح الدول الأعضاء في الاتحاد المتأثرة بضغط المهاجرين.

وستساعد الأموال الجديدة عدة دول مثل اليونان وإيطاليا وكرواتيا وقبرص على تحسين شروط استقبال اللاجئين وحماية ضحايا عصابات التهريب، وكذلك رفع كفاءة السلطات المحلية في مجالات ضبط الحدود والمراقبة.

وتعليقاً على القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، على تصميم الجهاز التنفيذي الأوروبي الاستمرار في مساعدة الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين.

ويأتي كلام أفراموبولوس رداً على انتقادات متكررة للمفوضية، خاصة من قبل بعض المسؤولين الإيطاليين الذين دأبوا على القول بأن جيرانهم ومؤسسات الإتحاد تركوهم بمفردهم لمواجهة تدفقات المهاجرين.

وستحصل اليونان على الجزء الأكبر من الحزمة المقررة اليوم، إذ تنال أثينا ما يعادل 289 مليون يورو لدعم عمليات إدارة الهجرة في البلاد، تستخدم جلها لتوفير مساكن ودفع بدلات ايجار لحوالي 25 ألف شخص من طالبي اللجوء.

كما ستستخدم الأموال كذلك لدعم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الدولية المعنية بشؤون المهاجرين والتي تنفذ مشاريع في اليونان.

وستحصل إيطاليا على 3,5 مليون يورو، وقبرص على 3,1 مليون، بينما سيصل نصيب كرواتيا إلى 6,8 مليون.