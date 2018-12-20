أسقف سوري يعلق على انسحاب القوات الأمريكية: هذا أفضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – علق أسقف سوري بالقول “هذا أفضل”، على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدء سحب قوات بلاده العسكرية من سورية على الرغم من اعتراض وزارة الدفاع الامريكية.

وأضاف القاصد الرسولي في حلب المطران جورج أبو خازن، في تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية الخميس، “نحن دائما سعداء عند انسحاب قوات أو جماعات مسلحة أجنبية، وترك الساحة للسوريين ليتحملوا المسؤولية والحرية لمواجهة مشاكلهم وحلها”.

وأشار المسؤول الفاتيكاني، الى أن “هناك بعض الغموض في الأمر، فماذا سيحدث للاكراد الان؟ ما هي ذرائع تركيا ضدهم؟ هل تتخلى الولايات المتحدة عن الأكراد بعد استخدامها لهم، فلا نعرف ماذا ستكون تبعات هذا الخيار عليهم”.

أما بشأن إنشاء اللجنة الدستورية لِسنِّ دستور سوري جديد، فقد لفت المطران أبو خازن الى أن “مواقف الولايات المتحدة ونواياها لم تكن واضحة بهذا الشأن أيضا”، فقد “كان من المستحيل فهم ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بدعم عملية إعادة بناء اللحمة الوطنية”، واختتم بالقول إن “انسحاب القوات الأمريكية من سورية يمكنه أن يوضح الأمر على هذا الصعيد أيضا”.