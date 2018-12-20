إتفاق إسرائيلي-قبرصي- يوناني على إزالة العقبات أمام مشروع أنبوب الغاز لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اتفق زعماء إسرائيل واليونان وقبرص على إزالة العقبات أمام التوقيع على اتفاقية من شأنها إقامة مشروع أنبوب لتصدير الغاز الاسرائيلي عبر قبرص واليونان وإيطاليا إلى أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء القمة الخامس للشراكة الثلاثية إسرائيل-اليونان-قبرص في مقر هيئة السايبر الوطنية في بئر السبع في جنوب إسرائيل.

وشارك في اللقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تم خلال لقاء الزعماء إزالة العقبات أمام التوقيع على اتفاقية من شأنها إقامة مشروع أنبوب الغاز (إيست-ميد)، الذي سيصدر الغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى أوروبا. واتفق الزعماء الثلاثة على السماح لدول أخرى بالانضمام إلى هذا المشروع”.

وسبق ذلك اجتماعان منفردان لنتنياهو مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني وبحث معهما “تعميق التعاون الاقتصادي والأمني” بين إسرائيل وبلديهما. وبحث الزعماء “قضايا استراتيجية إقليمية ومن بينها الخطة لوضع أنبوب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا وتعاونات أخرى بين الدول الثلاث”.

وقال نتنياهو: “نريد أن نضع أنبوب غاز من إسرائيل نحو قبرص وكريت واليونان وإيطاليا وأوروبا. هذا يحول إسرائيل إلى لاعب في مجال الطاقة العالمي، ووفقا كل المؤشرات يمكن تحقيق تقدم كبير في هذا الأمر. هذا بالطبع يعزز قدراتنا الدبلوماسية التي تعزز بدورها الاقتصاد والجيش لأن هذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض”.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني قد أعلن عن دعمه لمشروع نقل الغاز الاسرائيلي إلى جنوب إيطاليا.

وقد تحدث سالفيني في تصريح صحفي، خلال زيارته لإسرائيل التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن “فرضية إنجاز خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى جنوب إيطاليا” وقال “سأطلب من رواد الأعمال الايطاليين التعاون” مع نظرائهم الاسرائليين بشأنه.