وزير خارجية مصر: يجب دراسة آثار القرار الامريكي بالانسحاب من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده أُعلمت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سورية، مشدداً على ضرورة دراسته ومعرفة تداعياته على الوضع في البلاد والمنطقة.

وكان شكري يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بالاشتراك مع كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، ومفوض شؤون التوسيع يوهانس هان، بعد انتهاء إعمال الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة الأوروبي – المصري.

ووصف شكري الوضع السوري بـ” الشديد التعقيد”، منوهاً باستمرار وجود العديد من الجماعات في شمال شرقي سورية رغم هزيمة تنظيم داعش بفعل ضربات التحالف الدولي.

وألمح الوزير المصري إلى وجود ضغوط تمارسها الدول الإقليمية، ما يؤثر في مسار الملف السوري,

وأشار إلى أن بلاده تؤكد على دور الأمم المتحدة في إعادة اطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة، ورأى أنه “يمكن حل كافة المشاكل عبر الحوار”، حسب كلامه.

واعتبر المسؤول المصري أن الإعلان عن اجتماع اللجنة الدستورية السورية بداية العام القادم، أمراً جيداً، وقال “بالنسبة لمصر لا زال القرار الأممي 2254 يشكل أساساً للحل”، على حد قوله.

وحول نفس الموضوع، حرصت موغيريني على عدم إضافة أي تعليق.

وكان الوزير المصري بحث مع محدثيه الأوروبيين طيفاً واسعاً من المواضيع التي تتعلق بالتعاون الإقليمي والثنائي.