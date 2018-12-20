مفوض أوروبي: سننظم مؤتمر مانحين لمصر العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسيع يوهانس هان، عن نية الاتحاد تنظيم مؤتمر مانحين لصالح مصر قبل منتصف العام القادم 2019,

وكان هان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بعد انتهاء أعمال الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة الأوروبي – المصري، اليوم في بروكسل.

وأشار المفوض إلى أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث “نريد التركيز على الشباب المصري ومحو الأمية لديه وتأهيله لسوق العمل”، حسب كلامه.

وكان الاتحاد الأوروبي خصص لمصر مبلغ يصل على 11 مليار يورو تستخدم لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية وتطوير البلاد، و”كانت مصر ولا تزال شريكاً هاماً لنا في العديد من المجالات”، حسب كلام موغيريني.

وتوافق الطرفان على الاستمرار في تكثيف الحوار والتعاون في القضايا المشمولة بالشراكة مثل الطاقة والبحث العملي والتعاون التعليمي و التنمية الاجتماعية وإدارة الهجرة وغير ذلك.

كما نافش الوفدان الأوروبي والمصري قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك مثل سورية، ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

أما بخصوص المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات في مصر، فلا تزال هناك خلافات عميقة في وجهات النظر، إلا أن “الحوار كان بناء وصريحاً”، حسب كلام المشاركين في لقاء اليوم.

وقد تعهد الطرف المصري بمراجعة القانون المتعلق بعمل الجمعيات غير الحكومية، الأمر الذي وصفه الأوروبيون بـ” الإيجابي”.