أساقفة إيطاليا: تحذير من عدم ضرب الموازنة للفئات الضعيفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الأساقفة الإيطاليون عن القلق من التدابير الواردة في المناورة الإقتصادية، والأمل بأن لا تؤتي عواقب على الفئات الأضعف من الشعب.

وقال بيان لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الخميس، “نريد أن نأمل بأن لا تؤدي الرغبة بتحقيق بعض أهداف برنامج الحكومة الى عواقب تؤثر على الفئات الضعيفة من السكان والقطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بالنمو الاقتصادي والثقافي والعلمي للبلاد”.

وذكر الأساقفة “نحن نتابع مثل الجميع، مضمون قانون الموازنة، الذي تدور من حوله عناصر مثيرة للقلق، والتي نأمل أن يتم تجاوزها”، فـ”نحن على علم بالصعوبات التي تواجه البلاد، فضلاً عن الطلبات الخاصة التي تتقدم بها المفوضية الأوروبية”.

وتابع بيان الأساقفة “على وجه الخصوص، إنْ شرّع البرلمان بالفعل بإلغاء المزايا الضريبية على الكيانات غير التجارية، فإن ذلك سيعاقب وبشدة، جميع الأنشطة الطوعية والرعاية الاجتماعية، والحضور في مجال البحوث، التعليم وفي القطاعين الاجتماعي والصحي أيضا”.

واختتمت مذكرة الأساقفة بالقول “إن الأمر يتعلق بحقائق غالباً ما نعوض غياب الدولة، من خلال ضمان الخدمات والقرب من السكان”.