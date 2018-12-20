إيطاليا تقدم 4 ملايين يورو للأونروا لصالح خدمات في الضفة وغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قدمت الحكومة الإيطالية تبرعا بقيمة 4 ملايين يورو، نصفها سيخصص لخدمات الأونروا الصحية في غزة والنصف الآخر لبرنامج الأونروا الغذائي في من الضفة الغربية.

وقالت الأونروا في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تم صرف هذه الأموال الحيوية بشكل سريع استجابة لعجز الوكالة المالي غير المسبوق، وهو ما من شأنه أن يمكن لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية وحماية سبل معيشتهم”.

واشارت الى انه في الضفة الغربية، تقدم إيطاليا تبرعا بمبلغ 300,000 يورو لبرنامج الأونروا للمساعدة الغذائية الطارئة الذي يشمل أيضا معونات نقدية لفائدة 37,000 لبدوي – راعي إلى جانب 422 أسرة لاجئة من فلسطين تعاني من تقييد على سبل الوصول للتوظيف والخدمات.

وقالت إنه مع وصول انعدام الأمن الغذائي إلى نسبة 60% في بعض المجتمعات البدوية مترافقة مع تهديدات وشيكة بهدم جماعي للمنازل، وتحديدا في قرية خان الأحمر، فإن هذا التبرع من قبل الحكومة الإيطالية يعد حاسما من أجل صمود المجتمعات الهشة في الضفة الغربية.

وذكرت انه في غزة، فإن الحكومة الإيطالية تقوم بالتبرع بمبلغ 1,7 مليون يورو سوف يعمل على تمكين التوزيع الغذائي لأكثر من 225 ألف لاجئ من فلسطين يعانون من الفقر ويعيشون على أقل من 1,74 دولار في اليوم. وتقدم الأونروا الخدمات الإنسانية الحرجة لأكثر من 925 ألف لاجئ من فلسطين يتخذون من الجيب المحاصر سكنا لهم.

وقالت الأونروا “علاوة على ذلك، تقدم إيطاليا تبرعا بمبلغ مليوني يورو من أجل تقديم رعاية صحية أولية شاملة للاجئي فلسطين في غزة من خلال ثلاثة مراكز خلال عام 2019. إن هذا سيتيح تقديم حوالي 400 ألف استشارة طبية. ويستفيد أكثر من 1,3 مليون لاجئ من فلسطين في غزة من خدمات الرعاية الصحية للأونروا حيث تم تسجيل ما يقارب من 3,36 مليون استشارة طبية في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني وحتى تشرين الأول من عام 2018”.

وسلط المفوض العام للأونروا بيير كرينبول الضوء على أهمية هذه التبرعات بالقول: “إننا نشكر الحكومة الإيطالية على تبرعاتها الحاسمة والتي تأتي في وقتها الملائم. إن هذه التبرعات لا تعمل على تمكين الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية فحسب، بل إن التوقيت الذي تم تقديم هذه التبرعات فيه قد أتاح لنا مواصلة البرامج لفائدة المنتفعين من خدمات الأونروا”

وتعد الحكومة الإيطالية مساندا قويا للوكالة، حيث تجاوز إجمالي تبرعاتها حتى اليوم مبلغ 90 مليون يورو. وفي عام 2018 لوحده، عمل تبرعا إيطاليا بقيمة 15 مليون يورو على تمكين الأونروا من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في الوقت الذي واجهت فيه الوكالة أكبر عجز في موازنتها منذ بداياتها.