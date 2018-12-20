بعثة الامم المتحدة: التقارير عن وصول شحنة أسلحة إلى ليبيا مثيرة للقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-روما- أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتوقع أن يتحقق خبراء الامم المتحدة في حادثة ضبط السلطات الليبية لحاوية محملة بطلقات نارية بميناء الخمس، غربي ليبيا.

وقالت البعثة في تغريدة إن “التقارير الواردة عن شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت إلى الشواطئ الليبية مثيرة للقلق”، منوهة بأن “ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة”.

وأشارت البعثة الاممية إلى أن “قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح ونتوقع أن ينظر فريق الخبراء في هذه الحادثة”.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي، المحسوب على مجلس النواب في طبرق، قد طالب مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي بشأن “سفينة محملة بالأسلحة قدمت من تركيا، وتم ضبطها”. واتهم العميد أحمد المسماري تركيا بأنها “تهدد الأمن الليبي وترتكب جرائم في حق الليبيين”.