وزيرة الدفاع الايطالية تثمن دور بعثة بلادها العسكربة بالنيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت وزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينا مهمة بعثة بلادها العسكرية في النيجر لمساعدة السلطات المحلية هناك في ضبط حدودها، بـ”الانموذج” في إدارة تدفقات المهاجرين. وأضافت، في مقابلة مع قناة تلفزة تابعة للفاتيكان “لأننا نتدخل لدعم المؤسسات المحلية كي تتمكن من مكافحة ظاهرة الهجرة وأيضا التصدي للاتجار بالبشر”.

وأردفت الوزيرة “دعونا أن نتذكر دائما أن أول من يعاني من كل هذا هم المهاجرون أنفسهم. لذلك ينبغي علينا العمل على جميع الجبهات. أولا وقبل كل شيء على جبهة الوقاية ومن ثمّ الإدارة”.

وقالت تيرنتا “من الواضح أن تعزيز القدرات المحلية للتعامل مع هذه الظاهرة مهم جداً وليس فقط من الناحية العسكرية. علينا أن نعمل معاً من أجل التعاون والتنمية، فجميع هذه العناصر التي يمكن أن تساعدنا. في النهاية ما نريده هو: أن يكون بوسع كل شخص البقاء في داره، ولكن ليس لأننا لا نريد أن يصل إلينا المهاجرون، بل لأنه من الصائب أن يتمكن كل شخص من العيش في المكان الذي ولِدّ فيه”. وأردفت “لا أعتقد أن أولئك الذين يضعون طفلا على متن قارب هم على إدراك بأنه ليس في رحلة سياحية بحرية بل قد يتعرض للموت”.

وكانت ترينتا قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي إنطلاق البعثة العسكرية التدريبية الايطالية إلى النيجر.