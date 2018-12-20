الخارجية المصرية: شكري يستعرض مع موغيريني القضية الفلسطينية والاوضاع في سورية وليبيا واليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- بروكسل- أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن الوزير سامح شكري عقد “جلسة حوار” سياسي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني، وذلك عقب انتهاء الجلسة الموسعة اليوم للدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ بأن “الوزير شكري استهل اللقاء مشيداً بما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتنشيط الإطار المؤسسي للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وصولاً إلى انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة”.

وذكر المتحدث أن “النقاش حول القضايا الإقليمية والدولية استحوذ على الجزء الأكبر من الحوار السياسي، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتساقاً مع أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 التي اُعتمدت في الدورة السابعة لمجلس المشاركة في بروكسل في تموز/يوليو 2017.”

وأوضح أن شكري تطرق خلال اللقاء إلى “ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي كشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق الالتزام بحل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية”.

وبشأن الأزمة الليبية، شدد الوزير شكري على “أهمية الدفع بالمسار السياسي لحلحلة الوضع المتأزم هناك، والذي يجب أن يكون من صنع الليبيين انفسهم وبعيداً عن أي ضغوط خارجية، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، ويواجه الإرهاب، ويعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية”.

كما تطرقت المباحثات-وفق المتحدث بإسم الخارجية- أيضاً إلى “تطورات الصراع في سورية، حيث تناول شكري أهمية البناء على نقاط التوافق الدولية لإرساء الحل السياسي في البلاد بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسستها، والتأكيد على الثوابت في شأن عدم وجود حل عسكري للازمة مهما طالت”. كما تم الترحيب بـ”الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الأطراف اليمنية في مشاورات السويد، باعتبار ما تحقق خطوة هامة في إطار لتوصل لحل سياسي شامل، مع الإعراب عن الأمل في التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه”.