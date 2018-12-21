إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل منظمات غير حكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دعت إسرائيل رسميا اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي الى وقف تمويل منظمات غير حكومية قالت إنها تدعو الى مقاطعتها.

ووجه وزير الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة الاسرائيلي غلعاد إردان رسالة يوم الجمعة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، داعياً إياه إلى “إنهاء التمويل للمنظمات غير الحكومية التي تروج للمقاطعة ضد إسرائيل”.

وأبرز أردان على وجه التحديد الحاجة إلى الإشراف في حالة المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واعتبر الوزير أن “الطريقة الحالية لتوزيع مساعدات الاتحاد الأوروبي على المنظمات غير الحكومية لا يمكن الاعتماد عليها”.

وقال اردان في رسالته “ليس لدي أي شك في أن منظمات المقاطعة تتنكر في صورة جماعات حقوق الإنسان التي تستغل الاتحاد الأوروبي وتستخدم الأموال التي تحصل عليها للترويج للمقاطعة ضد إسرائيل”.

وأضاف “إن تمويل المنظمات غير الحكومية التي تروج لمقاطعة إسرائيل يتناقض مع سياسة الاتحاد الأوروبي المعلنة الخاصة بمعارضة مثل هذه المقاطعة”.

وتابع اردان “أدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى التوقف فوراً عن تمويل المنظمات التي تروج لمقاطعاة إسرائيل، حتى إذا كان من المفترض أن تكون المشاريع المحددة التي تم تخصيص الأموال لها قابلة للتحقق منها، وليست مرتبطة بشكل مباشر تعزيز المقاطعة.

واعتبر اردان “المال قابل للاستبدال، وتمويل جانب واحد من أنشطة مؤسسة الخدمات الداعمة للأعمال يتيح لها استثمار موارد أخرى في مهاجمة إسرائيل”.

وأضاف الوزير الاسرائيلي أنه في الأسابيع المقبلة ستقدم وزارة الشؤون الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبي تقريرا يستند إلى بيانات محدثة تشير إلى أنه “لا يزال هناك نقص حاد في الرقابة وأن ملايين اليورو سنويا ما تزال تنتقل إلى المنظمات التي تروج لمقاطعة إسرائيل، التي ثبت أن لبعضها صلات بالجماعات الإرهابية التي حددها الاتحاد الأوروبي”.