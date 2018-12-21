ستولتنبرغ يؤكد استمرار ناتو بالدفاع عن جميع الحلفاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، استعداد الحلف الاستمرار في الدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد وفي أي وقت.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بثها يانس ستولتنبرغ عبر الفيديو اليوم بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، عبر من خلالها عن تقديره للعمل والجهد المشترك الذي يبذله الجنود تحت راية الحلف في العراق وكوسوفو وأفغانستان.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن العام المقبل 2019، سيكون مفصلياً في تاريخ الحلف، إذ تصادف الذكرى الـ70 لتأسسيه، واصفاً بـ”الجيدة” حالة ناتو.

واستطرد المسؤول الأطلسي قائلاً “معاً سنواصل التكييف مع هذا العالم الذي لا يمكن التنبؤ به، للحفاظ على السلام والأمن كما فعلنا على مدى العقود السبعة الماضية”.

واختتم أمين عام الحلف متوجها بالشكر للجنود العاملين تحت راية الحلف ولعائلاتهم متمنياً للجميع سنة سعيدة وأمنة.