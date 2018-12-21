البابا: سفينة الكنيسة تعصف بها الأعاصير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إنه “في عالم اليوم المضطرب، شهدت سفينة الكنيسة أوقاتاً عصيبة هذا العام، حيث ضربتها العواصف والأعاصير”.

وفي كلمته أمام أبرشية روما بمناسبة تبادل تهاني عيد الميلاد، استشهد البابا بحدث إنجيلي قائلا، “إن كثير من الناس وجدوا أنفسهم يسألون المسيح، الذي كان يبدو نائماً: أيها المعلم، ألا يهمك أننا ضائعون؟”، وآخرون “مشدوهين من الأخبار، بدأوا يفقدون ثقتهم بالكنيسة والتخلي عنها، والبعض الآخر، بدافع الخوف، المصلحة أو لدوافع خفية، حاولوا رجّ هيكلها لزيادة جروحها”.

وندد البابا بأن “آخرين لا يخفون ارتياحهم في رؤية مضطربة”، لكن “على الرغم من ذلك، يستمر كثيرون بالتشبث بها واثقين من أن “أبواب الجحيم لن تقوى عليها”، مستشهدا بنص إنجيلي آخر.

وأشار البابا إلى أنه “في هذه الأثناء، تواصل عروس المسيح (الكنيسة) حجها في العالم بين البهجة والفتنة، النجاحات والصعوبات الخارجية والداخلية”، واختتم مسلطاً الضوء على أن “الصعوبات الداخلية تظل بالتأكيد الأكثر إيلاما وتدميرا دائما”.