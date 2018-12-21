الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة عملية صوفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط (صوفيا) حتى غاية 31 آذار/مارس 2019.

وتساهم عملية صوفيا في عمل الاتحاد الأوروبي الرامي لتعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، وحسب بيان المجلس “تقوم العملية بأنشطة مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر”.

كما تضطلع طواقم صوفيا بمهمة تدريب خفر السواحل وطواقم البحرية الليبية، وكذلك مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لليبيا.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى عملية صوفيا كجزء لا يتجزأ من عمله من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليبيا وكذلك التصدي لظاهرة التهريب وضبط الحركة في منطقة وسط وجنوب المتوسط.

وكانت عملية صوفيا قد أطلقت في 22 حزيران/يونيو من عام 2015، ويقع مقر قيادتها في العاصمة الإيطالية روما.

ويأتي قرار التمديد لمهمة صوفيا، في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على تعديل النظام التشغيلي للعملية، حيث تريد إيطاليا تغيره بشكل يعفيها، كلياً أو جزئياً، من فتح موانئها وأراضيها أمام المهاجرين الذين تنقذهم طواقم صوفيا.