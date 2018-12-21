قيادي فلسطيني: تطورات سورية تهيء لمؤتمر سلام إقليمي-دولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيت جالا – قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتية إن “الحرب في سورية في الربع ساعة الأخيرة، وهذا يجعل المنطقة مهيأة لمؤتمر سلام إقليمي – دولي”، مشيرا إلى أن مؤتمر مدريد جاء بعد الاحتلال العراقي للكويت، ومؤتمر أنابوليس جاء بعد احتلال أميركا للعراق.

وجدد اشتية الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لكسر الانحياز الأميركي لإسرائيل، وانهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.

وكشف اشتيه في لقائه السنوي مع الدبلوماسيين والصحفيين الاجانب المعتمدين في فلسطين الذي اقيم في بيت جالا مساء اليوم الخميس النقاب عن أن “السلطة وجهت رسالة للإسرائيليين قبل يومين مفادها اننا لن نستمر باحترام الاتفاقيات حال استمر عدوانكم”.

واكد اشتية ان القيادة السياسية الفلسطينية تعمل على إعادة صياغة العلاقة بإسرائيل في مفاصلها السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والأمنية. مبينا انه لا يوجد شريك سلام إسرائيلي، وان إسرائيل لم تحترم وثيقة الاعتراف المتبادل او الاتفاقات الموقعة وأن هناك فريق عمل قانوني يدرس خيارات تجميد او الغاء الاعتراف بإسرائيل.

من جهة ثانية فقد أشار اشتيه الى انه “لن تكون هناك صفقة اميركية لأنه كيف يمكن للقيادة الفلسطينية ان تتعامل مع هذه الافكار دون رؤيتها”.

وقال “لم نشاهد النص والأسوأ اننا شاهدنا الاجراءات الاميركية على الارض وهي اجراءات ضد الحقوق الفلسطينية واهمها اغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وتجفيف مصادر “الاونروا”، والسلطة ونقل السفارة واعلان القدس عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف “جميع هذه الاجراءات الاميركية تخالف كل مواقف الادارات الاميركية السابقة التي سعت لتحقيق سلام ولكنها فشلت ايضا لأنها تبنت الموقف الاسرائيلي، وارادوا تسويق الأفكار الاسرائيلية الينا والتي كان آخرها حوارات ولقاءات ادارها اوباما ووزير خارجيته مع الرئيس محمود عباس الذين لم يطرحوا جدولا زمنيا ونقاطا واضحة وخطة وحدود وقدس في كل ما يطرحوه”.

وتابع اشتية “ان ما تحاول ادارة ترمب القيام به هو اجبارنا على قبول الافكار بعد هذه الاجراءات وهم يقتادوننا كما انهم يقتادون قطيع البقر الى المسلخ، لكنهم فشلوا لعدة اسباب وهي موقفهم من قضية القدس واعترافهم بانها عاصمة لإسرائيل حيث رفض العالم هذا الموقف وتجلى ذلك من خلال مجلس الامن حيث رفض 14 عضوا الموقف الاميركي، كما ان العرب تبنوا موقف الملك السعودي الذي اكد على الحقوق الفلسطينية لكننا ما زلنا عالقين على الرغم من فشل اجراءاتهم”.

واعتبر اشتيه “ان الادارة الاميركية سعت لتجفيف المصادر المالية للاونروا والسلطة وفشلت لانهم لم يجدوا اي شريك لهم، مؤكدا ان ترمب لم يبقي شيئا للتواصل بعد شطبهم قضايا اللاجئين والقدس وعدم اقامة دولة خلف نهر الاردن ولا عودة لحدود 67 وبالتالي ما ابقاه لنا غزة ولذلك ترمب يرى في غزة على انها الحل الى جانب مساعيه للتواصل وفتح علاقات بين العرب واسرائيل من خلال التطبيع حيث ان نتنياهو يريد التطبيع دون دفع ثمن سياسي وبالتالي فان موقف فلسطين هو اننا متمسكون.