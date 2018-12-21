المركزي الإيطالي: انخفاض قيمة اليورو في كانون الأول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المصرف المركزي الإيطالي إنه في شهر كانون الأول/ديسمبر، إنخفاض مؤشر العملة الأوروبية الموحدة (يوروكوين)، للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 0.42 بعد أن كان قد توقف عند 0.47 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف المركزي الإيطالي في مذكرة الجمعة، أن مؤشر الـ(يوروكوين) الذي أقامه المصرف نفسه، والذي “يوفر بشكل فوري تقديرا موجزا للوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو”، قد “استمر بالتأثر بتدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وإلى حد أقل، بتوترات أسواق الأسهم”.

وذكر بيان المصرف أن “هذا المؤشر يعبر عن قيمته من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بالعلاقة مع العناصر الأكثر قابلة للشذوذ كالموسمية، أخطاء القياس والتقلبات قصيرة الأجل”.

وخلصت المذكرة الى القول إن “نشرة (يوروكوين) تصدر شهريا من قبل المصرف الإيطالي”، وأن “تواريخ صدور المقبلة ستكون الخميس 31 كانون الثاني/يناير والخميس 28 شباط/فبراير”.