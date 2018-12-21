الولايات المتحدة تُعلم المعارضة السورية المسلحة بانسحابها من قاعدة التنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة إن قيادة قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة المتمركزة في قاعدة التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي تضم منظومات صواريخ، أبلغت أمس قوات مغاوير الثورة قرارها الانسحاب من القاعدة نهائياً إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قوات العسكرية من سورية.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “المعارضة المسلحة قدّمت اقتراحات لقيادة التحالف فيما يخص المقاتلين والمدنيين في المنطقة”، من بينها “فتح ممر آمن نحو شمال سورية للمدنيين والمقاتلين، أو ممر آخر مضمون نحو الأردن”، أو “تسليم القوات الفرنسية القاعدة لتبقى قوات المعارضة على حالها”، وأشارت إلى أن “قوات المعارض السورية ما تزال تنتظر الرأي الأمريكي النهائي”.

وأوضحت المصادر أن قيادة التحالف أكّدت لقوات المعارضة أن “روسيا لن يكون لها دوراً في تأمين البديل لقوات المعارضة المسلحة، مع ترجيح أن يتم تسليم الولايات المتحدة الأسلحة الثقيلة قبل خروجها من القاعدة بعد تأمين المقاتلين، لتتصرف فيها وفقاً لما يتناسب مع خططها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أول أمس (الأربعاء) أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها العسكرية من سورية، وبدأت بالفعل بإعادتها إلى موطنها تدريجياً، وهو ما كان غير متوقع بالنسبة للسوريين، وتسبب في انتشار قلق حول مصير المناطق التي تُسيطر عليها الولايات المتحدة والقوات التي تدعمها وعلى رأسها القوات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.