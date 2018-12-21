سالفيني: سنكتسح المافيا من على وجه الأرض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براتو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن “بلدة مونتيمورلو تنتصر اليوم في الحرب ضد مافيا (كامورّا)”، تعليقا على تحويل مبنى صودر من المافيا المذكورة الى ثكنة لقوات الدرك، في المدينة الكائنة وسط البلاد.

وقال وزير الداخلية خلال مراسم تسليم قوات الدرك (كارابينييري) المبنى المُصادر من الكامورّا، في مونتيمورلو (براتو) “سنفعل كل شيء لاكتساح المافيا من على وجه الأرض”، وأردف “يسرني أن تكون هنا قوات الدرك اليوم بدلا من المافيا”.

وخلص سالفيني الى القول “إذا مدّت لنا المجتمعات المحلية يد العون، سنفوز في هذه المعركة شيئا فشيئا”.