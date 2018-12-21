الاتحاد الأوروبي يضيف أسماء سبعة أشخاص على لائحة عقوبات بورما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة أسماء سبعة أشخاص من العسكريين وحرس الحدود على لائحة العقوبات المتعلقة بالوضع في ميانمار (بوروما)، والتي تنص على تجميد أصول أموال المشمولين بها ومنعهم من دخول أراضي دول التكتل الموحد.

ويأخذ الاتحاد الأوروبي على هؤلاء الأشخاص قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد مدنيين من أقلية الروهينغا المسلمة، التي يعيش أبناؤها في ميانمار، وحسب البيان الأوروبي، فقد “تم فرض هذه العقوبات بالاستناد إلى مضامين تقارير لبعثة تقصي حقائق أرسلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى المنطقة تحدثت عن انتهاكات صارخة ارتكبت في ولاية راخين ومناطق أخرى من ميانمار”.

ويأتي القرار الأوروبي ليرفع عدد المشمولين بالعقوبات إلى 14 شخصاً من مرتكبي الانتهاكات في ميانمار.

وبالتوازي مع هذه العقوبات، كرر المجلس الوزاري الأوروبي دعوة السلطات في ميانمار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل السماح للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني بالدخول إلى ولاية راخين، التي تتمركز فيها أقلية الروهينغا، وكذلك خلق الشروط المناسبة لاعادة من تم تهجيره منهم بشكل طوعي وآمن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عزز في شباط/فبراير الماضي من إجراءاته ضد السلطات في ميانمار، خاصة الحظر المفروض على توريد السلاح وأي معدات يمكن أن تستخدم للقمع الداخلي في البلاد.

وتعاني أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار من التهميش والاضطهاد على يد السلطات في البلاد، مما يثير قلق وغضب المجتمع الدولي.