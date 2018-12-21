البابا: كم من الخوف والتعصب يواجه المهاجرين؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – “كم من المهاجرين وهم يجبرون على ترك بلادهم والمخاطرة بحياتهم، يواجهون الموت، أو كم يبقون على قيد الحياة، لكنهم يجدون أبواباً مغلقة، بينما يهتم إخوانهم في الإنسانية بالإنجازات السياسية والسلطوية، كم من الخوف والتعصب”.

وفي كلمته أمام أبرشية روما بمناسبة تبادل تهاني عيد الميلاد، الجمعة، ندد البابا متسائلا “كم من الناس والأطفال يموتون كل يوم بسبب نقص الماء والغذاء والدواء! كم من الفقر والبؤس! كم من العنف ضد الضعفاء والنساء! كم من مسارح الحروب المعلنة وغير المعلنة! كم من الدماء البريئة تسفك كل يوم! كم من اللاإنسانية والوحشية تحيط بنا من كل جانب! كم عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتعرضون لتعذيب منهجي في مراكز الشرطة والسجون ومخيمات اللاجئين في أجزاء مختلفة من العالم”.

كما استذكر البابا كثير المضطهدين بسبب إيمانهم، قائلا “نحن نعيش في الواقع، عهدا جديدا من الشهداء، ويبدو أن الاضطهاد القاسي والوحشي للإمبراطورية الرومانية لا يعرف نهاية، نيرونات جدد يولدون باستمرار لقمع المؤمنين، بسبب إيمانهم بالمسيح فقط”. وأردف “مجموعات متطرفة جديدة تتكاثر وتستهدف الكنائس وأماكن العبادة، رجال الدين والعلمانيين، مجتمعات وزُمر جديدة وقديمة تعيش متغذية على الكراهية والعداء نحو المسيح والكنيسة والمؤمنين”.

وعاد البابا للتساؤل “كم من المسيحيين لا يزالون يعيشون اليوم تحت وطأة الاضطهاد والتهميش والتمييز والظلم في أجزاء كثيرة من العالم؟”.

ولفت البابا الى أن “هناك من يستمر على أية حال، بمعانقة الموت بشجاعة بدلا نكران المسيح”. وتابع “كم من الصعب حتى اليوم، عيش الإيمان بحرية في أجزاء كثيرة من العالم التي تنعدم فيها الحرية الدينية والضميرية؟”.

وأشار بيرغوليو الى أنه “على الجانب الآخر، هناك المثال البطولي للشهداء والعديد من السامريين الصالحين، أي الشباب والأسر والحركات الخيرية والتطوعية”، وكذلك “كثير من المؤمنين المكرسين”، واختتم بالقول إن “كل هذا لا يجعلنا ننسى على أية حال، الشهادة العكسية وفضائح بعض أبناء الكنيسة ومسؤوليها”.