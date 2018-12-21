حماس ترحب باستعداد موسكو لترتيب لقاء مع فتح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رحبت حركة (حماس) بالاستعداد الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بينها وبين حركة (فتح).

وقالت (حماس) في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة “ترحب الحركة بالاستعداد الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي (حماس) و (فتح) في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اعلن استعداد موسكو لترتيب هكذا لقاء.

ويقوم رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اسماعيل هنية الشهر المقبل بزيارة موسكو استجابة لدعوة رسمية.

وقالت (حماس) إنها “إذ تثمن هذا الجهد المشكور لموسكو، تؤكد على موقفها الثابت وإصرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة للكل الوطني”، وذلك “ليتسنى لنا جميعًا مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية، والمتمثلة في صفقة القرن”، من “خلال رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تقوم على المقاومة وحمايتها، حتى نتمكن من استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة”.