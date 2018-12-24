كونتي: 2019 عام تحوّل لليبيا نساعدها فيه على اختيار مستقبلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي عن الأمل بإجراء انتخابات حرة خلال عام 2019 تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده.

هذا هو الأمل الذي أبداه رئيس الحكومة الإيطالية في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الاثنين، غداة زيارته ليبيا والاجتماع برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السرّاج، القائدً العام للجيش الليبي المعين من مجلس النواب في طبرق المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذين يمثلون الجهات الفاعلة الرئيسية في التوازن الليبي.

وأضاف كونتي حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2019، أن “اتخاذ القرار يعود للشعب الليبي، والانطباع المكتسب في الأشهر الأخيرة، والذي يشاطرني إياه محاوريَّ الليبيون، هو أن هناك طلبا قويا من قبل المواطنين للاستقرار”. وأردف “لا شك أن العملية السياسية يجب أن تمر عبر الانتخابات، وآمل في سعيي لدعم عمل الأمم المتحدة، أن يمثل عام 2019، نقطة التحول بالنسبة لليبيا حقاً”.

وأشار رئيس الوزراء الى أن “خارطة الطريق لهذه المسيرة موجودة بالفعل بشكل أو بآخر، في نتائج مؤتمر باليرمو”، معربا عن “الأمل بإمكانية تكاملها مع التوجيهات التي سيتمخض عنها المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة مطلع شباط/فبراير المقبل”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن “تعزيز أمن البلاد جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق هذه”، الى جانب “اتخاذ التدابير اللازمة لجعل النظام الاقتصادي أكثر مساواة وفاعلية”، وبالطبع “عملية سياسية ومؤسساتية من شأنها أن تجعل ليبيا تنعم بالاستقرار والهدوء”.

وتابع رئيس الحكومة “ذكّرت جميع محاوري بأن الشعب الليبي يطلب دائما وبإصرار أكبر الخروج من هذه المرحلة الانتقالية، التي طالت كثيرا للتمكن من وصفها بالمؤقتة”. وأختتم بالقول “أنا مقتنع بأن من سيقدم الدافع الحاسم، سيكون مواطنو هذا البلد وحدهم، فضلا عن الرغبة المتزايدة والمتنامية بالحوار من قبل القادة الليبيين الرئيسيين”.